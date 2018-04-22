Erzincan’da off-road gösterisi

Erzincan’da Turizm Haftası dolayısıyla off-road gösterisi düzenlendi. Yarışmadaki bir motosikletli hızlı girdiği rampadan fırlayarak motosikletiyle birlikte yere düştü.

Ekşisu Off-Road alanında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan 4x4 Off-Road Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen Off-Road gösterisi heyecanlı anlara sahne oldu. 15-22 Nisan 2018 tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen off-road gösterisine Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Off-Road yarışmacıları ve vatandaşlar katıldı.

Toplamda 2 kilometrelik pistte yarışan yaklaşık 25 yarışmacı zorlu parkurlarda birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman çamurlu, dik rampalı parkurlardan mahsur kalan yarışmacıların kullandığı araçlar çekici yardımıyla çıkartıldı. Motosikletli yarışmacılarında katıldığı yarışmada zorlu parkurlarda bazı kazalarda görüntülere yansıdı.

Düzenlenen etkinliklere ilişkin konuşma yapan Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Off-Road yarışlarına il dışından da katılımın olduğunu belirterek, hareketli ve heyecanlı sahneler gördüklerini kaydetti. Erzincan4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sinan Deniz ise yarışmanın kazasız bitmesini temenni etti.