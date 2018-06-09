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Erzincan'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ile 2 kişi yaralandı.

Salman Güney'in (44) kullandığı 65 BA 546 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisinde bariyere çarptı.

Otomobilin yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildiği kazada, sürücü ile Yunus ve Mehmet Fatih Yalçın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Erzincan trafik kazası Yaralamalı Kaza

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