Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Burun (32) yönetimindeki 04 D 0018 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Üzümlü İlçesi Sansa Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile birlikte eşi Ebru Burun (31), çocukları Mustafa Atalay Burun (6) ve Meryem Erva Burun (3) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kazada yaralanan sürücü Ahmet Burun'un Ağrı'da polis memuru olarak görev yaptığı ve memleketleri Kahramanmaraş'tan Ağrı'ya dönmek üzere seyir halindeyken kaza geçirdiği öğrenildi.
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