Erzincan'da otomobil devrildi: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İliç-Kemaliye karayolunun Karayazı mevkinde Fatih İnan'ın (32) kullandığı 24 AJ 925 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Aslıhan İnan (30) ve Altan Aydemir (28) olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Aslıhan İnan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

