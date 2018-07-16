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Erzincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 21:20 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mustafa Çam (66) yönetimindeki 34 NN 8400 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Büklümdere köyü mevkisinde Cahit Çınar'ın (29) kullandığı 21 FZ 369 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı.

Kazada kamyonet sürücüsü Cahit Çınar ile aynı araçtaki Berat Çınar (25) ve Mehmet Kalkan (23) ile otomobilde bulunan Kıymet Çam (65), Emine Çam (29) ve Çiğdem Demir (34) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri yaptı.

Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan trafik kazası

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