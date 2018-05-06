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Erzincan'da otomobil köprüden düştü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobil köprüden düştü: 1 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan beldesi istikametine giden Samet Keleş'in (31) kullandığı 24 EK 145 plakalı minibüs, Erzincan-Çağlayan kara yolu güzergahındaki Karasu Nehri Köprüsü bariyerlerine çarptı.

Bariyerleri kıran otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Karasu Nehri kenarındaki sazlık alana düştü.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Keleş, olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralanan Keleş, sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Keleş'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Erzincan Köprüden Düşen minibüs trafik kazası yaralandı

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