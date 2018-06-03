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Erzincan'da otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde otobüs durağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Caddesi'nde şehir merkezi istikametine giden Ayşe M. yönetimindeki 24 UC 842 plakalı otomobil, otobüs durağına çarptı.

Durakta kimsenin bulunmadığı sırada meydana gelen kazada sürücü ile kızı Sümeyye M. yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs durağının bir bölümü yıkıldı ve camları kırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün, önüne kontrolsüz şekilde çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapması ve aracın yol kenarındaki otobüs durağına çarpması yer alıyor.

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Erzincan güvenlik kamerası otobüs durağı trafik kazası Üzümlü

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