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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi yakınlarında Rasim Demirtaş'ın (66) kullandığı 06 CCR 96 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada, Emine Demirtaş (49) olay yerinde, Naciye Demirtaş (67) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Rasim (14) ve Şüheda Demirtaş (11), Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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2 ölü 3 yaralı Erzincan trafik kazası

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