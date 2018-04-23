HABER

Erzincan'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 22:59 | Son Güncelleme

23 Nisan kutlamalarına katıldıktan sonra bisikletiyle gezmeye çıkan 11 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 23 Nisan kutlamalarından sonra bisiklete binen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda eğitim gören Kağan Ağdaş (11), okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Ardından bisikletiyle gezintiye çıkan Ağdaş'a, Aslanlı Mahallesi'ndeki 204 ile 211 sokağın kesiştiği kavşakta Aydın Aktay'ın kullandığı 24 T 155 plakalı taksi çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağdaş'ın hastaneye getirildiği sırada üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydiği görüldü.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan bisiklet Erzincan öğrenci trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.