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Erzincan'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte akşam üzere başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, Akşemsettin ve Cumhuriyet mahallelerindeki bazı apartman ile evlerin sığınak ve bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar çatı altlarına girerek yağmurun dinmesini beklerken, bazı vatandaşlar da yağışa aldırış etmeden yürümeye devam etti.

Kent genelinde aniden bastıran yağmur ile oluşan su birikintileri, araçların trafikte güçlükle ilerlemesine neden oldu.

Belediye ekipleri ise kent genelinde meydana gelen su baskını ve kapanan yollar ile tıkanan kanalizasyonlara vidanjörlerle müdahalede bulundu.

Ekipler, aşırı yağıştan kapanan rögarları açarak cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

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Erzincan etkili oldu sağnak su taşkınları yağış

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