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Erzincan'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Refahiye ilçesindeki dinlenme tesisinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Saldırıda yaşamını yitiren S.D'nin, dün Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kan davalı iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı M.S.D'nin kardeşi olduğu, İstanbul'dan ağabeyinin cenazesine gittiği anlaşıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erzurum-Sivas karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesisindeki silahlı saldırıda S.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, F.Y'nin yaralandığı bildirildi.

Yaralı F.Y'nin, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, saldırıyla ilgili şüpheli Y.Y'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

- Ağabeyinin cenazesine giderken öldürülmüş

Soruşturma kapsamında saldırının, dün Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi İlköğretim Okulundaki oy kullanma alanında "kan davalı" iki aile arasında çıkan, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı M.S.D. ile diğer aileden A.Y'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olduğu belirlendi.

Saldırıda yaşamını yitiren S.D'nin, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı M.S.D'nin kardeşi olduğu ve İstanbul'dan ağabeyinin cenazesine gittiği tespit edildi.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmaya konu olayın, 5 yıl önce Karayazı ilçesinde "Yazan" ailesinden bir kadın ile "Durmaz" ailesinden bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan kan davası yüzünden meydana geldiği, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile illiyet bağının bulunmadığı, geçmişe dayalı kan davasının getirdiği etkiyle meydana gelen adli vaka olduğunun anlaşıldığı bildirilmişti.

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1 ölü 1 yaralı Erzincan Silahlı kavga

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