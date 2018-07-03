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Erzincan'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 22:51 | Son Güncelleme

Jandarma karakol komutanı makam odasında ölü bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da jandarma karakol komutanı makam odasında ölü bulundu.

Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Erzincan Jandarma karakol komutanı şüpheli ölüm

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