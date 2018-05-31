Erzincan'da tarihi eser operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden tarihi eser satmaya çalışan kişiyle ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Roma önemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikkeyi internet üzerinden satmaya çalışan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 tarihi sikke ele geçirildi. Şüpheli kişi ile ilgili adli işlemler devam etmekte olup, ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu."

