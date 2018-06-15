Erzincan'da terör operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, ilçenin Acemoğlu Kabanı bölgesinde eylem hazırlığında olan bir grup terör örgütü üyesi tespit etti.

Tespit üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyonun hava ve karadan sürdürüldüğü belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım, kentin Refahiye Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Acemoğlu'nda silahlı insansız hava aracıyla tespit edilen 4 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini, yaralı olduğu tahmin edilen 3 örgüt mensubunu arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirmişti.

