Erzincan'da trafik kazaları: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Solun'un (26) kullandığı 60 TJ 080 plakalı kamyonet ile Enes Yeniçeri (19) idaresindeki 24 DN 734 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Semih Karağaç (20), 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Üzümlü Bayırbağ köy yolunda meydana gelen kazada ise Mustafa B'nin (17) kullandığı 24 DZ 578 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Mustafa Y. (56) yönetimindeki 24 AL 038 otomobil çarpıştı.
Kazada Mustafa B. ile motosiklette bulunan Mehmet Zeki K. (17) yaralandı.
Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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