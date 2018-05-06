Erzincan'da trafik kazaları: 9 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İliç-Kemaliye karayolunun Savaş Gediği geçidi mevkisinde, Harun Karakaya'nın (29) kullandığı 24 AL 717 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karakaya, Beytullah, Mustafa ve Harun Sarı ile İsmail Yılmaz, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İliç ilçesinin Çöpler köyü mevkisinde ise Mehmet Üçgül (52) idaresindeki 34 ZJ 5132 plakalı kamyonet şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Üçgül ile bir inşaat firmasında taşeron işçi oldukları öğrenilen Mehmet Nur, Setdar Özalıç ve Murat Gezer yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

