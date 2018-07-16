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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Harun Elitaş (29) yönetimindeki 24 DS 818 plakalı otomobil, Tercan ilçesi Tüneller mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Elitaş olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Yunus Emre Uygun yaralandı.

Uygun, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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1 Ölü 1 Yaralı Erzincan tercan trafik kazası

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