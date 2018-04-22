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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sacide Yıldız (38) yönetimindeki 23 FE 295 plakalı otomobil, Ekşisu-Erzincan karayolunun Çakırman köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritteki kaldırıma çıktı.

Kazada, sürücünün yanı sıra aynı araçtaki Gamze Ordulu (18), Şefik Kürşat Yıldız (14), Senanur Yıldız (18), Yağmur Ece Arabacı (6), İlayda Ceren Arabacı (15) ve Zühal Arabacı (36) yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ordulu hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Komşu oldukları belirtilen kazazedelerin hafta sonu dolayısıyla piknik yapmak için gittikleri Ekşisu mesire alanından döndükleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekşisu Erzincan trafik kazası

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