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Erzincan'da trafik kazası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:17 | Son Güncelleme

Özel halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da özel halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Volkan Kaya'nın (35) kullandığı 24 AV 372 plakalı otomobil, Yunusemre Mahallesi 577 ve 576. sokakların kesiştiği kavşakta, Yunus Emre Mühürdaroğlu (27) idaresindeki 24 EF 217 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile halk otobüsündeki Şenay Karslı (36), Şükran (58) ve Özlem Şenyıldız (36), Şefika (74) ve Şehnaz Demir (53), Müşerref Akpınar (55), Nafiye Kürkcü (45) ve Binali Kılıç (85) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışı sağlanamadı.

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10 yaralı Erzincan Kaza özel halk otobüsü

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