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Erzincan'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Erzincan'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Feridun Durmuş (50) yönetimindeki 24 BD 625 plakalı otomobil, Üzümlü-Erzincan Karayolu Nahıryolu Kavşağı'nda, Elvan Kutlu'nun (51) kullandığı 24 AS 100 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 5 kişi, çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı.

Kazada, sürücüler Kutlu ve Durmuş ile otomobildeki Rabiye (47), çocukları Aleyna (18) ve Timurhan Kayra Durmuş (8) yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Feridun Durmuş'un Erzincan merkezde polis memuru olarak görev yaptığı ve hafta sonu gezisinden eve dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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Erzincan trafik kazası Üzümlü

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