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Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Tercan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Emre Özelgül (31) idaresindeki 24 FU 616 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve eşi Zeynep Özelgül (34) ile 5 günlük bebekleri Yiğit Aras araçta sıkıştı.

Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tercan ilçesinde yaşayan Özelgül ailesinin, 5 gün önce doğan bebeklerini kent merkezindeki hastaneye kontrole götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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Erzincan trafik kazası Üzümlü

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