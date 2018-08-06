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Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

Almanya'dan tatile gelen ailenin içerisinde bulunduğu minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Almanya'dan memleketleri Tunceli'ye tatil için gelen ailenin içerisinde bulunduğu Mustafa Egeli (52) yönetimindeki A PE 930 yabancı plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum karayolu Saztepe Köyü mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün içerisinde sıkışan sürücü ile Süleyman (55), Pelin (18), Alira (6), Kadriye (49) ve Eftalya Aylin Egeli (14) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından minibüsten çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Erzincan gurbetçi aile trafik kazası

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