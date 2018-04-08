HABER

Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:44 | Son Güncelleme

Öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 öğrenci yaralandı.

Mehmet Yunus Boynikoğlu idaresindeki 24 ES 905 plakalı minibüs, Kemaliye-İliç karayolu Çimento Geçidi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Kemaliye ilçesinde öğrenci oldukları öğrenilen Onur Sıbıç (20), Fırat Aydınlık (21), Ahmet Taşdemir (19), Mustafa Sarı (20), Selahattin Ağtaş (21), Reşit Can Kılıç ile Bülent İpek yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma ve İliç Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan Aydınlık ve Ağtaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!
Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 yaralı devrildi Erzincan minibüs öğrenci şarampol

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Canan Karatay yine ezber bozdu

Canan Karatay yine ezber bozdu

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.