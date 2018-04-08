Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 öğrenci yaralandı.
Mehmet Yunus Boynikoğlu idaresindeki 24 ES 905 plakalı minibüs, Kemaliye-İliç karayolu Çimento Geçidi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Kemaliye ilçesinde öğrenci oldukları öğrenilen Onur Sıbıç (20), Fırat Aydınlık (21), Ahmet Taşdemir (19), Mustafa Sarı (20), Selahattin Ağtaş (21), Reşit Can Kılıç ile Bülent İpek yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma ve İliç Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan Aydınlık ve Ağtaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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