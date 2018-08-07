Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saim Kurttepe'nin kullandığı 24 FA 970 plakalı otomobil Refahiye-İliç karayolunda, Erdem Kadızade idaresindeki 24 FF 018 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Yavuz Başsoy, Gülbeyaz Kurttepe, Bahar Hasret Kadızade, Yiğit Emre Kadızade, Halil Erseven, Yakup Yurtbaşı ve Nuray Kadızade Erseven yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? Muhaliflere talimat verdi
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum