Erzincan'da turistlerin bulunduğu cip devrildi: 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, turistlerin bulunduğu cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hollanda vatandaşı Josephus Maria Everts (78) yönetimindeki 54 BF NL yabancı plakalı cip, Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Avcılar Köyü mevkisinde devrildi.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç içinde sıkışan sürücü ile birlikte Annette Elizabeth Champnes (59) yaralandı.
Sıkışan yaralılar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı.
Kaza yerine gelen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrlanda vatandaşı Annette Elizabeth Champnes'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Çekici yardımı ile kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaza geçiren turistlerin, dünya turu için Hollanda'nın Amsterdam şehrinden yola çıktıkları ve Erzurum'a giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.
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