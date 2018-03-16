Erzincan'da ulaşıma kar yağışı ve sis engeli

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Erzincan'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis yüzünden Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.
Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.
Polis ekipleri ise söz konusu yollarda kar yağışı ve sis nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücülerini uyararak, dikkat etmelerini istedi.
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