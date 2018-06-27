Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yol uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada 58 kilo 556 gram eroin bulundu.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Erzincan-Erzurum karayolundaki polis kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan İran plakalı 63 E plakalı tırda şüphe üzerine narkotik dedektör köpeği "Curt" ile arama yapıldı. Aramada, tırın dingil kısmına gizlenmiş 58 kilo 556 gram eroin ele geçirildi.
Araçtaki M.D. "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla adli mercilerce tutuklandı.
Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!
Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak
Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu
Kendini oyuncak bebek gibi gözükmeye adadı
FT: Erdoğan'ın hayalleri piyasada ters tepti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları kim olacak?
Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımlar
Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti
Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum