Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 gram kubar esrar ile 432 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyazı köyünde ikamet eden M.D'nin, dedesi M.Ö'ye ait evin bahçesinde esrar imal etmek amacıyla kenevir ekimi gerçekleştirdiği istihbaratını aldı.
Bunun üzerine ekipler, kenevir ekimi ile uyuşturucu imal ve ticari yaptığı tespit edilen zanlının evi, bahçesi ile eklentilerinde arama yaptı.
Aramada, bahçede ekili 432 kök Hint keneviri ve 2 bin 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
Hint kenevirleri yakılarak imha edildi, esrara ise el konuldu.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama
Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum