Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 gram kubar esrar ile 432 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyazı köyünde ikamet eden M.D'nin, dedesi M.Ö'ye ait evin bahçesinde esrar imal etmek amacıyla kenevir ekimi gerçekleştirdiği istihbaratını aldı.

Bunun üzerine ekipler, kenevir ekimi ile uyuşturucu imal ve ticari yaptığı tespit edilen zanlının evi, bahçesi ile eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, bahçede ekili 432 kök Hint keneviri ve 2 bin 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hint kenevirleri yakılarak imha edildi, esrara ise el konuldu.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

