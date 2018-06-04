Erzincan'da vinç devrildi: 1 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da vincin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yener Gaz (31) yönetimindeki 08 DD 621 plakalı vinç, Erzincan-Erzurum Karayolu Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp yola devrildi.
Kazada sürücü yaralanmazken yanında bulunan Rahmi Öztekin (60) araçta sıkışarak yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılan Öztekin, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum Karayolu geliş istikametinde ulaşım yaklaşık iki saat kontrollü olarak sağlandı. Devrilen vincin kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum