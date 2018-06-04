Erzincan'da vinç devrildi: 1 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da vincin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yener Gaz (31) yönetimindeki 08 DD 621 plakalı vinç, Erzincan-Erzurum Karayolu Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp yola devrildi.

Kazada sürücü yaralanmazken yanında bulunan Rahmi Öztekin (60) araçta sıkışarak yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılan Öztekin, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum Karayolu geliş istikametinde ulaşım yaklaşık iki saat kontrollü olarak sağlandı. Devrilen vincin kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.

