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Erzincan'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 00:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Bir binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir evin çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kızılay Mahallesi 1015'inci Sokak'ta, Afganistan uyruklu 4 kişinin yaşadığı evin çatısında yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın, binanın çatısında ve içerisinde maddi hasara neden oldu.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bacadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

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