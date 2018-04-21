Erzincan'da yangın

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çukurkuyu beldesi Mutlu Sokağı'nda bulunan Yavuz Keleş'e ait 2 katlı evin çatısında sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyüp çatıyı sardıktan sonra ikinci kata sirayet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çukurkuyu ile Erzincan Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Gelen ekiplerce söndürülen yangında binanın çatısı ve ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.