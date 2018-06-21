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Erzincan'da yük treninin raydan çıkması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:18 | Son Güncelleme

Üzümlü ilçesinde, toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazada kapanan tren yolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazada kapanan demiryolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kars-Mersin seferini yaparken Soğuksu mevkisinde toprak kayması nedeniyle kaza yapan buğday ve hurda yüklü 43435 sefer sayılı yük treninin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Raydan çıkarak yan yatan ve kısmen hasar gören lokomotifin tren yolundan çekilmesi amacıyla Erzincan, Erzurum ve Sivas'tan ekipler geldi.

Ekipler, vinç yardımıyla trenin raydan çıkan bölümünü kenara çekti, toprak kayması nedeniyle oluşan hafriyatı kaldırdı ve hasar gören rayları tamir etti.

Olay yerine getirilen başka bir lokomotifle de yük treni Demirkapı Tren İstasyonu'na çekildi.

Çalışmaların ardından tren yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hasarlı lokomotifin ise aynı tren yolunu kullanan ve Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treninin geçişi sonrası Malatya’dan gelecek büyük bir vinç yardımıyla bölgeden çekileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Kaza Üzümlü Yük treni

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