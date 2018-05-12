Erzincan'da zincirleme trafik kazası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Faik Bozkurt'un (19) kullandığı 34 NN 2488 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 400 Sokak'tan Ali Kemali Caddesi'ne çıkarken sağlık görevlisi Zehra Güneş (48) yönetimindeki 24 AB 588 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Güneş idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Umut Ceylan'ın (38) kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, üç aracın sürücüleri ile Güneş idaresindeki otomobilde bulunan Serpil Akbulut (29) ve kardeşi Semanur Akbulut (28) yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ali Kemali Caddesi, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.



