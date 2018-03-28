HABER

Erzincan'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 23:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları öne sürülen dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada bazı sanıkların son savunmalarının alınmasına devam edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personeller Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından tutuklu sanıklardan Ertuğrul Gökbulut, Uğur Ergüven, Evren Karagülle, Ünal Korkem ile tutuksuz sanık Halil Fevzi Çetin, cumhuriyet savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanıklar mütalaaya ilişkin savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürdü.

Darbe girişimi gecesi bağlı bulundukları Tugay Komutanlığında olası bir terör saldırısı nedeniyle göreve çağrıldıklarını belirten sanıklar, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ve ihanetin içerisinde bulunmadıklarını savunarak beraat ve tahliyelerini talep etti.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

- Mütalaadan

Erzincan Cumhuriyet Savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddia edilen, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile tabur komutanlarının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Mütalaada, sanıklardan Yüksel Gönültaş, Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven, Ünal Korkem, Hasan Coşgun, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Selim Öztürk, İsmail Hakkı Kartal, Mustafa Yılmaz ve tutuksuz sanık Halil Fevzi Çetin ile Muhammet Uğur'un "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Tutuklu sanıklar Mehmet Kök ve Talha Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istenen mütalaada, 29 sanığın beraatı talep ediliyor.

Sıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldülerSıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldüler
Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! 3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe davası Erzincan FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.