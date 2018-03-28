Erzincan'daki darbe girişimi davası

Duruşmaya verilen aranın ardından tutuklu sanıklardan Ertuğrul Gökbulut, Uğur Ergüven, Evren Karagülle, Ünal Korkem ile tutuksuz sanık Halil Fevzi Çetin, cumhuriyet savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personeller Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.

Darbe girişimi gecesi bağlı bulundukları Tugay Komutanlığında olası bir terör saldırısı nedeniyle göreve çağrıldıklarını belirten sanıklar, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ve ihanetin içerisinde bulunmadıklarını savunarak beraat ve tahliyelerini talep etti.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

- Mütalaadan

Erzincan Cumhuriyet Savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddia edilen, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile tabur komutanlarının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Mütalaada, sanıklardan Yüksel Gönültaş, Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven, Ünal Korkem, Hasan Coşgun, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Selim Öztürk, İsmail Hakkı Kartal, Mustafa Yılmaz ve tutuksuz sanık Halil Fevzi Çetin ile Muhammet Uğur'un "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Tutuklu sanıklar Mehmet Kök ve Talha Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istenen mütalaada, 29 sanığın beraatı talep ediliyor.