Erzincan'daki darbe girişimi davası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personel Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu. Duruşmanın bugünkü bölümünde, cumhuriyet savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların tamamı savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan eski teğmen Mehmet Kök, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü. Kök, FETÖ ile ilgili herhangi bir bağlantısının olmadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu suçlamalara yönelik iddia makamının mütealasına katılmıyorum. Kuruluşunda dahi bulunmadığım muhafız bölüğüne mühimmat almaları yönünde herhangi bir emir vermem söz konusu değildir. Hakkımda tanıklıkta bulunan A.K. iftira atarak beni töhmet altında bırakmıştır. Alehimde söylediği hiçbir hususu kabul etmiyorum." Örgüt üyeleri tarafından sabit telefondan yapılan aramalara ilişkin iddialara da cevap veren Kök, "Şahsıma ait cep telefonu numaramı birebir iletişim kursunlar diye dönem dönem er eğitim bölüğümde bulunan er ve erbaşlara verirdim. Çarşıya çıktıklarında bir ihtiyaç ya da acil durum olduğunda beni sabit kontörlü hatlardan ararlardı. Yapılan aramaların örgütle bir alakası yoktur. Tahliyemi ve beratimi talep ediyorum." dedi Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen İbrahim Veske ise savunmasında konusu suç teşkil eden hiçbir emir almadığını ve vermediğini ileri sürdü. Veske, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde terör tehditti sebebiyle gelen emir üzerine tugaya çağrıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tugay komutanı emir astsubayı tarafından saat 21.30 sıralarında arandım. Bunun üzerine Halil Fevzi Çetin yüzbaşımı arayarak çağrıldığımı söyledim. Kendisinin de birliğe çağrıldığını ancak neden çağrıldıkları konusunda bir malumatının olmadığını söyledi. Bölükte bir vukuatın olmadığını ancak kışlaya yönelik bir saldırı ihtimaline karşı çağrılmış olabileceğimizi söyledi. Bunun üzerine bölüğün başına geçtim. Ben tugay komutanı Gönültaş'ın o gece darbeye yönelik bir emir verdiğini duymadım." Hakkındaki iddiaların mesnetsiz ve asılsız olduğunu öne süren Veske, isimsiz ve imzasız bir e-mail ile 2'nci bir darbe hazırlığında oldukları iddia edilerek gözaltına alındıklarını belirtti. Diğer sanıklar ise mütalaaya ilişkin savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürdü. Esas hakkındaki savunmaların ardından mahkeme başkanı, sanıkların son sözlerini sordu. Sanıklar son sözlerinde ise suçsuz olduklarını, adalete güvendiklerini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.