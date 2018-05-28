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Erzincan'daki "FETÖ'nün mütevelli heyeti" davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 72 sanıklı davada ara karar verildi - Mahkeme, tutuklu 3 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say ve Veysel Akdoğan ile iş adamlarının da aralarında yer aldığı 24'ü tutuklu 72 sanık hazır bulundu.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın ve Emrah Şenyuva, tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz sanık Rahman Kayımtu da Trabzon Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Bazı tanıklar, izleyiciler ve avukatların da yer aldığı duruşma, tanık ifadelerinin alınması ile dava dosyasına yeni delil olarak giren ByLock kayıtlarına yönelik sanıkların savunmalarıyla sürdü.

Tanık ifadelerin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksik hususların giderilerek tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan sanıklar, tanığın aleyhlerindeki ifadelerine katılmadıklarını, savcılık ve soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
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- Üç sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Aladağ, Nejdet Çiğdem ile Asım Atabay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden heyet, eksik tanık ifadeleri ile dijital verilerin incelenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Temmuz 2018'e erteledi.
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- İddianameden

İddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla sağlanan haksız geliri örgüt ile ona yakın kuruluşlara aktardıkları belirtiliyor.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesapları bulunduğu, bazılarının "ByLock" kullandıkları iddianamede yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan FETÖ/PDY iş adamları Mütevelli Dava yargılama

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