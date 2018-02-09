Erzincan'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile gözaltına aldığı kamyon sürücüsü Nevzat S'nin sorgusu tamamlandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.
Polis ekipleri, ihbar üzerine 8 Şubat'ta Erzurum'dan Erzincan yönüne gelen bir kamyonu uygulama noktasında durdurmuştu. Araçta 3'ü çocuk 178 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenin kamyonun kasasında bulunduğu belirlenmişti. İnsan kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alınmıştı.
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