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Erzincan'dan Doğu Guta'ya insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

Hayırseverlerce temin edilen 21 ton gıda ve giyim malzemesi Suriye'nin Doğu Guta kentine gönderildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, hayırseverlerce toplanan 21 ton gıda ve giyim malzemesi Suriye'nin Doğu Guta kentine yollandı.

Erzincan İnsani Yardım Derneği (İHH) öncülüğünde hayırseverlerce toplanan un, bulgur, fasulye ve 900 çift ayakkabıdan oluşan 21 tonluk gıda maddesi ile giyim malzemesinin yüklendiği yardım tırının, Suriye'nin Doğu Guta kentine gönderilmesi dolayısıyla Cami Kebir önünde tören düzenlendi.

Dernek Başkanı İhsan Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, Suriye'ye 49'uncu yardım tırını gönderdiklerini anımsattı.

Doğu Guta'nın 5 yılı aşkın bir süredir kuşatma altında olduğuna işaret eden Alpaslan, "İnsani krizin zaten derin olduğu bölge son aylarda yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içerisinde binlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüştü." dedi.

Alpaslan, Doğu Guta'da son 4 ayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce insanın yaralandığını, insani krizin hat safhaya ulaştığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Doğu Guta'da kuşatma altında insanlar videolarla kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyorlar. 2013 yılından itibaren çocuk ve bebekler gıda yetersizliğinden, yaralılarda tıbbi malzeme yetersizliğinden ölüyor ya da ölmek üzere. 8 yıldır Suriye halkına sahip çıkan necip milletimizi yine mazlum ve mağdur kardeşlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Suriye’de yaşanan katliamların durdurulması ve tehcir ile yurtlarından edilmelerinin sona erdirilmesi için Türkiye ve dünya kamuoyunu harekete geçmeye çalışıyoruz. Mazlumlara sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Törende okunan duaların ardından yardım tırı Doğu Guta'ya götürülmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine uğurlandı.

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