Erzincanlılar yağmur duasına çıktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un katılımıyla yağmur duası edildi.

Kentte kış aylarında kar, ilkbaharda ise yağmur yağmaması, uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yağmur duasına çıkılması kararlaştırıldı.

Yağmur duası için Erzincan Vali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, AK Parti İl Başkanı Cavit Şireci ile çok sayıda vatandaş cuma namazı öncesi Terzi Baba Mezarlığı'nın girişinde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Karabayır, salavatlar ve tekbirler eşliğinde yağmur duası etti.

Katılımcılar daha sonra aynı alandaki mescidin yanında cuma namazı kıldı.

Müftü Karabayır, cuma hutbesinde de yağmur duası etti.

