HABER

Erzincanlılar yağmur duasına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

Kentte, Vali Arslantaş ve Belediye Başkanı Başsoy'un katılımıyla yağmur duası yapıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un katılımıyla yağmur duası edildi.

Kentte kış aylarında kar, ilkbaharda ise yağmur yağmaması, uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yağmur duasına çıkılması kararlaştırıldı.

Yağmur duası için Erzincan Vali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, AK Parti İl Başkanı Cavit Şireci ile çok sayıda vatandaş cuma namazı öncesi Terzi Baba Mezarlığı'nın girişinde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Karabayır, salavatlar ve tekbirler eşliğinde yağmur duası etti.

Katılımcılar daha sonra aynı alandaki mescidin yanında cuma namazı kıldı.

Müftü Karabayır, cuma hutbesinde de yağmur duası etti.

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayınErdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleriABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri
26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Erzincan Vali Ali Arslantaş yağmur duası

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.