ErzincanSivas karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolundaki çok sayıda vatandaş araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

Bölgede iki gündür etkili olan ve dün akşam etkisini artıran kar yağışı, gece Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisi ile Kızıldağ Geçidi mevkisinde tipiye dönüştü.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu karayolunda tipinin görüş mesafesinin düşürmesi yüzünden araçların ilerleyememesi ve bazı araçların kayarak yolda kalması sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.

Ulaşıma kapanan karayolunda aralarında yolcu otobüsü, tırlar, kamyonların da olduğu çok sayıda araç mahsur kaldı.

Özellikle yolun Sakaltutan Geçidi mevkisinde gece saatlerinde çok sayıda vatandaş araçlarıyla yolda kalarak zor anlar yaşadı.

Karayolunun ulaşıma açılması için iş makinesi desteğindeki çok sayıda karayolları görevlisi ile polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, öncelikle kayıp yolda kaldıkları için yolu kapatan araçları kenara çekip yolu iş makineleriyle kardan temizleyerek mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.