Erzurum BEAH çocuk KVC 50. ameliyatını yaptı

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurmuş olduğu Çocuk KVC’de 50. ameliyatını gerçekleştirdiği bir törenle kutladı.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum Valisi Sayın Seyfettin Azizoğlu’nun hastanede yaptığı incelemelerde ziyarette bulunduğu çocuk KVC ünitesinin çalışmaları hakkında bilgi alması neticesinde yapılan müdahalelerde 50 ye yaklaştığını bunun da başarıyla neticelenmesi sonucunda ameliyat olan çocuklar ve KVC ekibi ile birlikte kutlanacağı bilgisi verilmişti.

Hastane çok amaçlı konferans salonunda 50. vaka töreni düzenlenerek kutlama pastası kesildi.

Düzenlenen törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Uçar ve hastane yönetimi ile birlikte çalışanlar katıldı.

Programda ilk konuşmayı ameliyatları gerçekleştiren Çocuk KVC uzmanı Op.Dr.Mehmet Biçer yaptı.

Doktor Biçer yaptığı konuşmada; “10 ay önce kurdukları bu ünitede şimdiye kadar 50 ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr.Biçer 10 ay süren bu maratonda dönemin Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ’ın ve şu anki Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’ın yanı sıra hastane yöneticilerimizin ve yetişmiş olduğum Siyami Ersek hastanesinin kıymetli destekleri ile bu günlere gelmiş bulunmaktayız.

Yaklaşık 10 aylık bir süredir bütün ekibimizle canla başla terle gözyaşı ile sabah akşam gece gündüz çalıştık. Bugün programa varıncaya kadarda 53 hastaya müdahale ederek başarılı operasyonlar gerçekleştirdik şuan bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Başlarken hep istedik ki basit hastalarımız olsun, kolay ile başlayalım fakat isin rengi hiç öyle olmadı. İstatistiki olarak zorluk derecelendirmesinde hasta popülasyonumuz Türkiye’nin önde gelen hastaneleri ile benzer şekilde seyretti . Yani orada ne yapılıyorsa biz de burada aynısını yaptık. Her zaman başarımızı ölçtük ve karşılaştırdık. Sonuçlarımız Erzurum Bölgesel toplantısında çok yoğun ilgi gördü ve övgüler aldı. Kliniğimizin kurulum aşamalarının Türkiye’de çocuk kalp cerrahisinin yayılması acısından örnek teşkil etmesi gerektiği birçok kez vurgulandı. Böyle bir hizmeti Erzurum ilinde gerçekleştiriyor olmak benim için büyük mutluluk kaynağıdır”

Dr.Mehmet Biçer, konuşmasının sonunda kendisine yaptığı ameliyatlarda destek olan tüm ekibine ve yöneticilere teşekkür ederek, “Arkadaşlarım öncelikle ‘çalıştığımız kadar varız’ bunu belirtmek isterim. Gücümüzün sonuna kadar çalışmaya devam devam edeceğiz. 100- 200 daha birçok çocuk hasta bizleri beklemekte inşallah o günleri de hep beraber görürüz tekrar bu başarı hepimizin hizmette durmak yok daha ileri adımlarla yola devam” dedi.

Program’da söz alan İl Sağlık Müdürü Sayın Dr.Mahmut Uçar;

Vakaları gerçekleştiren Doktor Mehmet Biçeri ve ekibini tebrik ederek Erzurum Bölge hastanemiz artık çalışmalarında çıta üstüne çıta koymuyor kat üstüne kat atıyor burada sayın valimizin ve katılanların nezdinde hepsini kutluyorum dedi.

Dr.Mahmut Uçar bu gün burada düzenlediğimiz bu etkinlik zamanla gerek Bölge hastanemizde gerekse müdürlüğümüze bağlı diğer sağlık kuruluşlarında ve hastanelerinde, emekleri ile başarılara imza atan birimler içinde yapılacak diye sözlerini tamamladı.

Düzenlenen programda kısa bir konuşma yapan Erzurum valisi Seyfettin Azizoğlu; “Erzurum Beah’ı geçtiğimiz günlerde çeşitli incelemeler yapmak üzere ziyaret ettim hatta Robotla yapılan bir ameliyatı yerinde izledim, sonrasında da çocuk KVC ’yi ziyaret ettim çalışan tüm personelimizi tebrik ederim bu gün gördüğüm şu noktada verdikleri emeklerle özellikle hekim arkadaşlarım hak eden övgüyü hak ediyorlar “dedi.

Düzenlenen kutlama programı sonrası Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ameliyatları gerçekleştiren Op.Dr.Mehmet Biçer’e ütün başarı belgesi vererek kutladı. Vali Azizoğlu daha sonra 30.ameliyatı olmuş minik Ali İmran Nergiz ve katılımcılarla birlikte 50. vaka pastasını kesti.