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Erzurum’da 3.2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Erzurum’un İspir ilçesinde 3.2 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem oldu.

Erzurum’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11.18’de merkez üssü İspir’in Avcıköy mahallesi olan bir deprem meydana geldi. Hafif şiddetli depremin büyüklüğü 3.2.

İspir’in köylerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı. (DHA)

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