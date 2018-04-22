Erzurum’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11.18’de merkez üssü İspir’in Avcıköy mahallesi olan bir deprem meydana geldi. Hafif şiddetli depremin büyüklüğü 3.2.

İspir’in köylerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı. (DHA)