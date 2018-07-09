Erzurum'da bir ayı köyün kabusu oldu! Dışarı çıkamıyorlar

Köyün çevresinde gezen ve halkın kabusu olan ayıdan bir an evvel kurtulmak istediklerini ifade eden Taner Tosunoğlu, köyde huzur kalmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Hayvancılık yaptığımız için köyde duruyoruz. Ayı yüzünden huzursuzuz. 5 Temmuz günü iki akrabamla birlikte tıpkı ayının saldırısı sonucu yaşamını yitiren Yunus Tosunoğlu gibi yayladaki hayvanlara bakmak ve onlara su vermek için yaylaya gittik. O sırada katil ayı karşımıza çıktı. Kaçarak canımızı zor kurtardık. Ayı biri benim, biri de arkadaşımın, 2 büyükbaş hayvanını telef etti. Dağdaki ne çobanlarımızın, ne de hayvanlarımızın yanına gidemiyoruz. Öldürsek, devlet en az 20 bin lira ceza yazarım diyor. O zaman ayıları düşünüyorsanız gelip hepsini toplayıp götürün, nerede beslerseniz besleyin. Eğer onlar burada duracaksa bizim burada yaşamamızın bir anlamı yok. Kimse köyden dışarı çıkamıyor. Tarlasına su vermeye bile gidemiyor. Sayıları da her geçen gün artıyor. Çobanım ve ailesi yaylada hayvanlarla kalıyor. Ya onlara saldırıp öldürürse. Tamam, ayıları öldürmeyelim, yaşatalım. Ama bizi de öldürmeyin. Hayvan canı insan canından daha mı önemli? Ayının öldürdüğü fidan gibi delikanlı Yunus'un 3 çocuğu sahipsiz kaldı. Hayvan haklarını savunuyorlar, ama insan hakkı yok. Köyümüz 100 haneli, ama ne gece, ne gündüz sokağa pek kimse çıkmadığı için terk edilmiş bir yere benziyor. Yaylada veya herhangi bir yerde yürürken her an karşımıza ayı çıkabilir. Bir pençesi insanı öldürmeye yeterli."