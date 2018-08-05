Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Geventepe Mahallesi Firozdere mevkisinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, bir uzman çavuş yaralandı.
Helikopterle getirildiği Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı askerin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon sürüyor.
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