Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

’TÜM SERVİS SEFERBER OLMUŞ DURUMDA’

Konu ile ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Osman Öndaş, şunları söyledi:

"Palandöken Devlet Hastanesi’nde katarakt ameliyatı olan 6 hasta kliniğimizde tedavi edilmektedir. Ameliyat sonrasında gelişen ’endoftalmi’ dediğimiz komplikasyon nedeniyle acil olarak hastaları yatırdık. Yoğun bir tedavi uyguluyoruz. Şu an hastalar kontrol altında. Katarakt sonrası gelişebilecek komplikasyonlardan bir tanesi endoftalmi. Oranı biraz düşük ama gelişebilecek komplikasyonlardan bir tanesi. Tüm servis şu an seferber olmuş durumda. Örneklerini aldık, mikrobiyolojiye yolladık. Endoftalmi her göz hekiminin istemediği ve korktuğu bir komplikasyon. Hastalar için ne gerekiyorsa şu an yapılıyor. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmanın başladığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü 9 hasta muayene edilerek servis doktoru tarafından katarakt teşhisi konulmuş ve ameliyat edilmek üzere hastaneye yatırılmıştır. Söz konusu hastaların 07.08.2018 Salı günü katarakt ameliyatları yapılarak aynı gün serviste gözlem altında tutulmuşlar ve tüm hastalar 08.08.2018 tarihinde reçeteleri yazılıp, gerekli önerilerde bulunularak taburcu edilmişlerdir. Taburcu edildikten bir gün sonra (09.09.2018) hastalardan ikisi gözlerindeki ağrı şikayeti nedeniyle hastaneye gelerek aynı doktora başvurmuşlar, yapılan muayene sonucu ameliyat edilen hastaların gözlerinde enfeksiyon belirtileri tespit edilmiştir. Aynı gün aynı doktor tarafından ameliyat edilen diğer hastalar da aranarak kontrol edilmek üzere hastaneye davet edilmiş, iki hasta hariç diğerlerine ulaşılarak hastaneye gelmeleri sağlanmıştır. Hastalardan beşi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na sevk edilmiş, durumu nispeten iyi olan bir hasta Palandöken Devlet Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Ayrıca hastalardan birisi de 08.08.2018 tarihinde bizzat kendisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na başvurmuş ve tedavisi için hastaneye yatışı sağlanmıştır."