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Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:56 | Son Güncelleme

Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi’nde katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon kaptığı iddia edilen hastalar tekrar geri çağrıldı. 7 hastadan biri aynı hastanede, diğerleri ise Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hastaların görme yetilerini kaybetme riski bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Göz rahatsızlığı bulunan toplam 9 hasta, 6 Ağustos Pazartesi günü, merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaların gözlerinde katarakt bulunduğu belirlendi ve ameliyatlarına karar verildi. Bir gün sonra ameliyat edilen hastalar servise alındı, ertesi gün de taburcu edildi. Ancak hastalardan 2’si gözlerindeki ağrı şikayeti nedeniyle hastaneye gelerek aynı doktora başvurdu.

Hastaların gözlerinde enfeksiyon belirlendi. Diğer hastalar da kontrol için hastaneye davet edildi. 2 hasta hariç diğerlerine ulaşıldı. Hastalardan 5’i ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na sevk edildi, durumu nispeten iyi olan 1 hasta Palandöken Devlet Hastanesi’ne yatırılarak tedaviye alındı. Ayrıca hastalardan 1’i de kendisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na başvurdu ve tedaviye alındı. Hastaların görme yetilerini kaybetme riski bulunduğu belirtildi.

’ÖNCEDEN GÖRÜYORDUM’

Fahri Yazıcı, Ahmet Tok, Baran Bayram, Sevcan Diyarbakır ve Adalet Genç ile birlikte Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalardan 5 çocuk babası emekli memur Recep Demirci (63), "Sol gözümde hafif görme kaybı vardı. Palandöken Devlet Hastanesi’nin göz polikliniğe müracaat ettim. Poliklinik doktoru gözlük alamayacağımı, gözümde katarakt olduğunu ve alınması gerektiğini söyledi. Doktorum, ’Katarakt olduğu için bir gün yat, bir gün sonra da taburcu olur şifa ile gidersin’ dedi. Ama ben ameliyat oldum, gittim eve, şikayetler, ağrılar arttı. Önceden görüyordum, şu an görme yok" diye konuştu.

’TÜM SERVİS SEFERBER OLMUŞ DURUMDA’

Konu ile ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Osman Öndaş, şunları söyledi:

"Palandöken Devlet Hastanesi’nde katarakt ameliyatı olan 6 hasta kliniğimizde tedavi edilmektedir. Ameliyat sonrasında gelişen ’endoftalmi’ dediğimiz komplikasyon nedeniyle acil olarak hastaları yatırdık. Yoğun bir tedavi uyguluyoruz. Şu an hastalar kontrol altında. Katarakt sonrası gelişebilecek komplikasyonlardan bir tanesi endoftalmi. Oranı biraz düşük ama gelişebilecek komplikasyonlardan bir tanesi. Tüm servis şu an seferber olmuş durumda. Örneklerini aldık, mikrobiyolojiye yolladık. Endoftalmi her göz hekiminin istemediği ve korktuğu bir komplikasyon. Hastalar için ne gerekiyorsa şu an yapılıyor. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmanın başladığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü 9 hasta muayene edilerek servis doktoru tarafından katarakt teşhisi konulmuş ve ameliyat edilmek üzere hastaneye yatırılmıştır. Söz konusu hastaların 07.08.2018 Salı günü katarakt ameliyatları yapılarak aynı gün serviste gözlem altında tutulmuşlar ve tüm hastalar 08.08.2018 tarihinde reçeteleri yazılıp, gerekli önerilerde bulunularak taburcu edilmişlerdir. Taburcu edildikten bir gün sonra (09.09.2018) hastalardan ikisi gözlerindeki ağrı şikayeti nedeniyle hastaneye gelerek aynı doktora başvurmuşlar, yapılan muayene sonucu ameliyat edilen hastaların gözlerinde enfeksiyon belirtileri tespit edilmiştir. Aynı gün aynı doktor tarafından ameliyat edilen diğer hastalar da aranarak kontrol edilmek üzere hastaneye davet edilmiş, iki hasta hariç diğerlerine ulaşılarak hastaneye gelmeleri sağlanmıştır. Hastalardan beşi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na sevk edilmiş, durumu nispeten iyi olan bir hasta Palandöken Devlet Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Ayrıca hastalardan birisi de 08.08.2018 tarihinde bizzat kendisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na başvurmuş ve tedavisi için hastaneye yatışı sağlanmıştır."

'TEDAVİLER SÜRÜYOR'

Toplam 7 hastanın tedavilerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak 6 hasta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi’ne, bir hasta da Palandöken Devlet Hastanesi Göz Servisi’ne yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Yatan hastaların gözlerindeki rahatsızlık ciddiyetini devam ettirmekte olup, gerekli tedavileri devam etmektedir. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak tıbbi ve idari yönden araştırma ve incelemede bulunmak üzere uzman kişiler görevlendirilmiştir" denildi. (DHA)

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