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Erzurum GHSİM Müdürü Taşkesenligil: "Erzurum’a olimpiyat yakışır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2026 Kış Olimpiyatları’na adayız, 2023 Vizyonunda, Türkiye’ye olimpiyat yakışır.

Erzurum GHSİM Müdürü Taşkesenligil: "Erzurum’a olimpiyat yakışır"

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2026 Kış Olimpiyatları’na adayız, 2023 Vizyonunda, Türkiye’ye olimpiyat yakışır. Erzurum mevcut spor tesisleri ile olimpiyat yapabilecek kapasitede bir şehirdir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile Erzurum’a Türkiye’nin en gözde buz ve kış sporları tesislerinin kazandırıldığını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 2011 UNIVERSIADE ve 2017 EYOF’u başarıya gerçekleştiren Erzurum’un olimpiyat yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Taşkesenligil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2026 Kış Olimpiyatlarını Türkiye olarak olacaklarını ve bu olimpiyatların Erzurum’da yapılacağına inandığını ifade etti.
Hedef 2023 Vizyonu’nun olimpiyatlarla taçlanacağına inandığını vurgulayan Taşkesenligil, “Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde büyüyen ve gelişen bir ülke, 2023 vizyonumuz 2026 olimpiyatları ile taçlanacak. Erzurum mevcut potansiyeli buz salonları ve kayak merkezleri ile olimpiyat yapabilecek bir şehir” dedi.
Birbirinden modern buz salonları ve kayak merkezleri ile dünyanın sayılı kış sporları merkezinden biri olan Erzurum’un yaz spor kampları ile de yurt içi ve yurt dışından bir çok takım ve ferdi spor branşlarına ev sahipliği yaptığını ifade eden GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum’un 52 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşan bir kent olduğunu söyledi.
Taşkesenligil, “52 bin lisanslı sporcu sayımızla Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından ilk beş şehir içinde olan bir iliz. 20 bin faal lisanslı sporcumuzla yurt içi ve uluslararası yarışlarda ilimizi ve ülkemizi temsil eden bir kentiz. 100’e yakın spor tesisimizle Erzurum ve Türk gençliğine hizmet veriyoruz. Amacımız bilinçli, ahlaklı bireyler yetiştirmek ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek. 10 bin dolayında gençlik merkezi üyemizle de çok sayıda projelerimizle gençlik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” diye konuştu.

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