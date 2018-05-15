Erzurum güneşe hasret kaldı

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA) Uzun bir süredir sel, dolu ve sağanak yağışın etkisi altına giren Erzurum'da halk güneşe hasret kaldı. Yağışlı havanın uzun süredir etkili olmasını yöresel mizahi dille yorumlayan tiyatrocu Bilal Tavlak'ın çektiği 'Erzurum'a yazın geleceği yok' klibi tıklanma rekorları kırıyor. Zaman zaman etkili olan dolu nedeniyle dağları beyaza bürünen Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi öğrencileri başlayan bahar şenliklerinde yağan yağmura aldırış etmeden açtıkları şemsiyeleri ile halay çekip, gönüllerince eğleniyor.