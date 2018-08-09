Erzurum Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiğinde artış

Erzurum Havalimanında bu yılın ocak-temmuz döneminde hizmet verilen yolcu sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 artarak, 877 bin 395 kişi oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Havalimanı'nda bu yılın temmuz ayında, iç ve dış hat yolcu trafiği 119 bin 106 kişi olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının 770 olarak kayıt altına alındığı havalimanında, dış hatlar uçak trafiğinde de ise bu sayı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75'lik artışla 14'e ulaştı.

Yük trafiği ise toplamda 899 ton olarak tespit edildi.

-Yolcu ve uçak sayısında artış

Erzurum Havalimanında bu yılın 7 aylık döneminde yolcu ve uçak sayısı geçen yıla oranla arttı.

Temmuz ayı sonu gerçekleşmesine göre havalimanına gelen yolcu sayısında yüzde 20, uçak sayısında da ise yüzde 10 artış yaşandı.

Bu dönemde 877 bin 395 yolcuya hizmet veren havalimanında, 6 bin 28 uçak iniş-kalkış yaptı. Yük trafiği ise yüzde 10 artışla 6 bin 208 ton olarak kayıt altına alındı.

