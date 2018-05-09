Erzurum Havalimanı'ndaki yolcu trafiğinde artış

Erzurum Havalimanı'nda yılın ilk 4 ayında hizmet verilen yolcu sayısı yüzde 33 arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Havalimanı'nda bu yılın nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre iç hat yolcu trafiği yüzde 20 artışla 121 bin 91, dış hat yolcu trafiği yüzde 256 artışla 2 bin 870 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu havalimanında iç hat ve dış hatlarda nisan ayında hizmet sağlanan toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 21 artarak 123 bin 961 yolcuya ulaştı.

Nisan 2018'de havalimanına iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 8 artışla 850, dış hatların da dahil olduğu toplam uçak trafiği yüzde 10 artışla 883 olarak kayıt altına alındı.

Bu yılın aynı ayında havalimanından yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de toplamda yüzde 13 artarak 760 ton olarak gerçekleşti.

Erzurum Havalimanı'nda ocak-nisan 2018'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 524 bin 162 yolcu hizmet aldı.

Havalimanında ocak-nisan 2018'de hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 22 artışla 2 bin 604 olurken, yük trafiği de yüzde 20 artışla 3 bin 693 tona yükseldi.

