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Erzurum, Iğdır ve Ağrı'da fırtına çatıları uçurdu: 3 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

FIRTINA 19'U OKUL, TOPLAM 64 EV VE İŞYERİNİN ÇATISINI UÇURDU Erzurum'da dün geceden itibaren başlayan ve gün boyu etkili olan fırtınanın 17'si okul olmak üzere 64 ev ve işyerinde hasara yol açtığı bildirildi.

FIRTINA 19'U OKUL, TOPLAM 64 EV VE İŞYERİNİN ÇATISINI UÇURDU
Erzurum'da dün geceden itibaren başlayan ve gün boyu etkili olan fırtınanın 17'si okul olmak üzere 64 ev ve işyerinde hasara yol açtığı bildirildi. Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kent merkezi ve ilçelerde 17 okul, 2 öğrenci yurdu, 2 hizmet kamu binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojman çatısı, 2 pansiyon ve 23 özel konut, bina işyeri çatısı ile 14 köydeki ev ve ahırın çatısını uçurduğunu duyurdu. Çatılarda oluşan hasarlara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ekiplerinin ise hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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